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Царьград

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Подмосковье прогреется до +27 °C в среду, 10 сентября

Подмосковье прогреется до +27 °C в среду, 10 сентября

Текущая неделя в Подмосковье достигнет температурного пика в среду, 10 сентября. По прогнозам, в дневные часы столбики термометров покажут +24…+26 °C, а местами воздух прогреется до +27 градусов.

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