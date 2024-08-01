Путин увеличил единовременную выплату участникам СВО

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил размер единовременной выплаты военнослужащим, заключающим контракт для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине с 1 августа по 31 декабря 2024 года, до 400 тысяч рублей.
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