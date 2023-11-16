В погоне за деньгами: может ли внебрачный сын Лепса претендовать на наследство звезды

Певец Григорий Лепс признался, что у него есть внебрачный сын — причем он уже взрослый и женатый. Издание «Страсти» спросило у юриста Анастасии Подгрудковой, на что в случае смерти звездного отца сможет претендовать потенциальный наследник.
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