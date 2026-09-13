Лихачев: Киев ударил по бензовозам, подвозившим дизтопливо для Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 сентября ударили по бензовозам, которые подвозили дизельное топливо для нужд Запорожской АЭС.
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