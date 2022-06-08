Мировое обозрение

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О последней надежде незалэжной

О последней надежде незалэжной

Когда в 1991 году жители Украины голосовали за незалэжнисть, главным мотивом была созданная руховскими листовками уверенность в том, что едва стоит перестать «кормить имперский центр» (читай, Россию) и сразу же наступит счастье и процветание, а Украина станет «второй Францией».

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