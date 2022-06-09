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Сил хватит до ноября. Украинские власти уже мыслями в США с зарабатанными на продаже западного оружия счетами

Сил хватит до ноября. Украинские власти уже мыслями в США с зарабатанными на продаже западного оружия счетами

Не так давно канадские журналисты выпустили интересное расследование о том, как украинские власти распродают западное оружие, поставляемое в рамках помощи киевскому режиму.

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