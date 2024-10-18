Молдова и Румыния объединяют усилия в сфере правосудия

Молдавско-румынское двустороннее сотрудничество в сфере юстиции будет углублено. Министры юстиции Республики Молдова и Румынии подписали в четверг, 17 октября, совместный план действий на ближайшие три года.
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