Жаркую погоду пообещали в трех крупных городах Казахстана

Актуальный прогноз погоды на 11 июня, опубликовал официальный сайт РГП "Казгидромет". Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте ожидается жара.
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