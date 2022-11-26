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Тренер США про 0:0 с Англией: «Гордимся, но работа еще не сделана. Нужно побеждать Иран»

Главный тренер сборной США подвел итоги матча ЧМ-2022 с Англией (0:0). «Каждый раз, когда играешь на ноль на чемпионате мира, это хорошо.

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