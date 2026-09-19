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Авто Новости

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Соболь NN 4×4 против Volkswagen Multivan: почему я задумалась о смене ориентиров

Соболь NN 4×4 против Volkswagen Multivan: почему я задумалась о смене ориентиров

Семейный минивэн — это всегда компромисс между вместительностью, комфортом и ценой. Когда я начала всерьёз рассматривать варианты для большой семьи, первым делом, конечно, вспомнила про Volkswagen Multivan.

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