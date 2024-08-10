Более ста человек погибли в секторе Газа после авиаудара ВВС Израиля

Война в Палестине продолжается, хотя свободный демократический мир предпочитает этого не замечать. Сегодня утром в одной из палестинских школ в районе Аль-Дарадж, что в секторе Газа, во время утренней молитвы прогремело сразу три взрыва.
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