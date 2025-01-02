Китай наносит удар по оборонной промышленности США

Заметьте как США цепляются за Тайвань,Украину! Они что в Северной Америке? За Техас свой цепляйтесь,там ваша территория!

Eduard

Удивляют и жители Тайваня,они корчат из себя "американцев"! Они такие же "американцы" как я ...эфиоп!