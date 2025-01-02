Китай ввел ограничения на поставки товаров двойного назначения 28 оборонным компаниям США. Об этом информирует Министерство торговли КНР.
Китай наносит удар по оборонной промышленности США
Комментарии
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Eduard
Заметьте как США цепляются за Тайвань,Украину! Они что в Северной Америке? За Техас свой цепляйтесь,там ваша территория!
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12 час.
Eduard
Удивляют и жители Тайваня,они корчат из себя "американцев"! Они такие же "американцы" как я ...эфиоп!
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12 час.
ЮД
Юрий Дубилер
там высокие технологии микроэлектроники
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11 час.
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