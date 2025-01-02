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Китай наносит удар по оборонной промышленности США

Китай наносит удар по оборонной промышленности США

Китай ввел ограничения на поставки товаров двойного назначения 28 оборонным компаниям США. Об этом информирует Министерство торговли КНР.

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Комментарии
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Eduard
Заметьте как США цепляются за Тайвань,Украину! Они что в Северной Америке? За Техас свой цепляйтесь,там ваша территория!
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12 час.
Eduard
Удивляют и жители Тайваня,они корчат из себя &quot;американцев&quot;! Они такие же &quot;американцы&quot; как я ...эфиоп!
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12 час.
ЮД
Юрий Дубилер
там высокие технологии микроэлектроники
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11 час.

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