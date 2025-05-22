Вучич обсудил с Зеленским сотрудничество между Сербией и Украиной

Президент Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и вопросы европейской интеграции.
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