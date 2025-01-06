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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»

  Анастасия Ильянкова – чемпионка Европы-2019, серебряный призер Олимпиады-2020 в упражнениях на брусьях.

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