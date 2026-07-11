Россия сожалеет о молчании Сербии на антироссийские выпады Рады, сообщила Мария Захарова. "Сербия никогда не подвергалась такому унижению, как несколько дней назад", - признал председатель партии Сербское движение Двери Иван Костич.
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