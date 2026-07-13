В Казани полицейские выявили очаг дикорастущей конопли

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак - 2026», направленной на выявление и ликвидацию незаконных посевов и дикорастущих очагов произрастания запрещенных наркосодержащих растений, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.