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В Казани полицейские выявили очаг дикорастущей конопли

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак - 2026», направленной на выявление и ликвидацию незаконных посевов и дикорастущих очагов произрастания запрещенных наркосодержащих растений, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.

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