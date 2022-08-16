UPDATE: Движение троллейбусов в центре столицы восстановлено

07:40 // Движение троллейбусов восстановлено 07:20 // В результате дорожно-транспортного происшествия на перекрестке бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаил в направлении бульвара Константина Негруцци, в зоне образовались пробки, сообщает Noi.