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UPDATE: Движение троллейбусов в центре столицы восстановлено

UPDATE: Движение троллейбусов в центре столицы восстановлено

07:40 // Движение троллейбусов восстановлено 07:20 // В результате дорожно-транспортного происшествия на перекрестке бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаил в направлении бульвара Константина Негруцци, в зоне образовались пробки, сообщает Noi.

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