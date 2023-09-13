Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Вратарь России U21 Дегтев: «Международные матчи важны. Они помогают выйти из пузыря и понять наш уровень»

Вратарь России U21 Дегтев: «Международные матчи важны. Они помогают выйти из пузыря и понять наш уровень»

11 сентября сборная России U21 победила сверстников из Узбекистана (2:0) в гостях. На 2-й минуте забил полузащитник «Ростова» Алексей Колтаков, на 15-й – форвард «Урала» Илья Ишков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх