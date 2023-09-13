Вратарь России U21 Дегтев: «Международные матчи важны. Они помогают выйти из пузыря и понять наш уровень»

11 сентября сборная России U21 победила сверстников из Узбекистана (2:0) в гостях. На 2-й минуте забил полузащитник «Ростова» Алексей Колтаков, на 15-й – форвард «Урала» Илья Ишков.
Популярные статьи
- Прокуратура Испании из-за поцелуя Рубиалеса подала жалобу в Национальный суд с просьбой возбудить уголовное дело
- «Реал», «Барса», «Интер» выразили соболезнования в связи с наводнением в Ливии. Погибло 3+ тысячи человек, 10+ тысяч пропали без вести
- Татьяна Тарасова: «Зачем фигурному катанию смотреть в сторону Азии? Наш вид там слабо развивается»
Свежие комментарии