Александр Цыбульский: «Благодаря детям жизнь обретает смысл»

Губернатор Архангельской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей.Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Международным днем защиты детей!Звонкий ребячий смех и искренние улыбки — это то, что всегда должно наполнять мир.
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