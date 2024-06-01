Александр Цыбульский: «Благодаря детям жизнь обретает смысл»

Губернатор Архангельской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей.Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Международным днем защиты детей!Звонкий ребячий смех и искренние улыбки — это то, что всегда должно наполнять мир.