Игорь Бабушкин: Спасибо нашим командам за яркий сезон и бойцовский характер!

В резиденции губернатора состоялась торжественная встреча с астраханскими командами игровых видов спорта, которые в сезоне-2023/2024 завоевали медали национального уровня – мужским ватерпольным клубом «Динамо-СШОР» и женским гандбольным клубом «Астраханочка».
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