Семерка ненавистных: кого из российских звезд люди откровенно невзлюбили

Почему тогда в заголовке "звёзды"? Кто их так окрестил? Сами же СМИ.

Зачем вы люди на них ходите, смотрите да еще им и приплачиваете?))

F I

Рудковская ,Малахов ,Собчак - безразличны . Все остальные нравились и нравятся . Ненавистность ...странное слово к тем кого по сути знать не знаешь ,не нравиться переключи ТВ канал или пролистай мимо сообщения в инете. Такое чувство ,что в последние годы увеличение больных и весенне-осенние обострения перешли на круглодичное проявление... Других проблем и забот нет )))