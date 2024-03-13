Ольга Бузова. Pinterest Знаменитости часто затевают конфликты и бывают замешаны в некрасивых скандальных делах.
Семерка ненавистных: кого из российских звезд люди откровенно невзлюбили
Комментарии
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Сергей Ников
Почему тогда в заголовке "звёзды"? Кто их так окрестил? Сами же СМИ.
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7 час.
Майя Maja
Зачем вы люди на них ходите, смотрите да еще им и приплачиваете?))
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5 час.
F I
Рудковская ,Малахов ,Собчак - безразличны . Все остальные нравились и нравятся . Ненавистность ...странное слово к тем кого по сути знать не знаешь ,не нравиться переключи ТВ канал или пролистай мимо сообщения в инете. Такое чувство ,что в последние годы увеличение больных и весенне-осенние обострения перешли на круглодичное проявление... Других проблем и забот нет )))
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2 час.
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