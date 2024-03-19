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Сегодня отключения электричества коснутся жителей Астрахни и поселений двух южных районов

Сегодня отключения электричества коснутся жителей Астрахни и поселений двух южных районов

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. Во вторник, 19 марта, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань – в Центральном и Заболдинском районах РЭС (с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 19:00, с 17:00 до 19:00); Володарский район – п.

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