Может ли страна, подрывающая гражданские сухогрузы, рассчитывать на безопасность собственного морского экспорта? Почему удары по складам готовой продукции в России привели к полной блокаде украинских портов? Как получилось, что лишь три процента украинского зерна дошли до умирающих от голода, а остальное осело у западных корпораций? И правда ли, что голливудским актёрам платили до 20 миллионов Читать далее: https://govorit.