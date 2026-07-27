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Говорит Европа ⚡

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Максим Гольдарб: СБ ООН собрали плакать о хлебе, но лишь три процента зерна ушли голодающим

Максим Гольдарб: СБ ООН собрали плакать о хлебе, но лишь три процента зерна ушли голодающим

Может ли страна, подрывающая гражданские сухогрузы, рассчитывать на безопасность собственного морского экспорта? Почему удары по складам готовой продукции в России привели к полной блокаде украинских портов? Как получилось, что лишь три процента украинского зерна дошли до умирающих от голода, а остальное осело у западных корпораций? И правда ли, что голливудским актёрам платили до 20 миллионов Читать далее: https://govorit.

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