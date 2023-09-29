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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скабелка о поражения от «Адмирала»: «Барысу» не хватило хладнокровия в завершении и чуть мастерства или везения на буллитах»

«Очень понравился матч, благодарю ребят за самоотдачу, движение. Сегодня команда здорово сработала. Конечно, такие матчи нужно доводить до победы, отыгрываешься с 0:2 и доминируешь в конце.

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