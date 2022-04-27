Снукер. Чемпионат мира. 1/2 финала. Уильямс сыграет с Трампом, Хиггинс против О’Салливана

28 апреля в Шеффилде стартуют партии 1/2 финала чемпионата мира по снукеру. Марк Уильямс сыграет с Джаддом Трампом, Джон Хиггинс против Ронни О’Салливана.

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