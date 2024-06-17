Результаты саммита по Украине: что пишут западные СМИ и почему Глобальный Юг против

Западные СМИ критически оценили итоги «мирного» саммита по Украине, прошедшего в Швейцарии. Газета The Guardian подчеркнула, что ключевые мировые державы, такие как Бразилия, Индия, Южная Африка и Саудовская Аравия, не подписали общее заявление по итогам встречи.