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Результаты саммита по Украине: что пишут западные СМИ и почему Глобальный Юг против

Западные СМИ критически оценили итоги «мирного» саммита по Украине, прошедшего в Швейцарии. Газета The Guardian подчеркнула, что ключевые мировые державы, такие как Бразилия, Индия, Южная Африка и Саудовская Аравия, не подписали общее заявление по итогам встречи.

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