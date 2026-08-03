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"Забываю, что у нее нет зрения". Сибирячка приютила слепую собаку, спасенную в Ереване

"Забываю, что у нее нет зрения". Сибирячка приютила слепую собаку, спасенную в Ереване

Животное было истощено и травмировано. Собаку вылечили и забрали в Новосибирск, где она обрела свой настоящий дом Бездомную собаку — истощенную, покусанную и лишенную зрения — нашли новосибирцы во время отдыха в пригороде Еревана — возле деревни Айанист.

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