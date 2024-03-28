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Аргументы и Факты

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Лавров: Россия пригласит страны БРИКС+ на саммит в Казани

Лавров: Россия пригласит страны БРИКС+ на саммит в Казани

Саммит БРИКС состоится в Казани этой осенью. Россия намерена пригласить на мероприятие не только полноценных членов объединения, но и страны БРИКС+, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами газеты «Известия».

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