Трамп в гневе, Украина в пролете

ВС

Вадим Скоробогатов

Валерий Фоменков И тем не менее, российская власть продолжает молиться на этот фантик! Самая самодостаточная во всех смыслах страна мира, обладающая немыслимыми для Запада, и не только, ресурсами, находится в непосредственной зависимости от американских фантиков...😡

НЕ ВСЁ ТАК ПРСТО...Ведь в банках полно резаной бумаги..И сказать что это не валюта ...а просто бумага..СТРАШНО...КОРОЛЬ ГОЛЫЙ...НО Н КОРОЛЬ...Так ОБМАНУТЬ И ПОДЧИНИТЬ ВЕСЬ МИР...ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ВОВ...Которую сами же и проплатили....США страна ПОДОНКОВ МОШЕННИКОВ И БАНДИТОВ...