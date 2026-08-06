В Вашингтоне скандал: министр войны Хегсет сильно подвел президента США Трампа.Вдруг оказалось, что самой сильной армии мира – американской, конечно, Трамп все время говорит, что она самая сильная - нечем воевать дальше, ракеты почти кончились.
Трамп в гневе, Украина в пролете
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Валерий Фоменков
И тем не менее, российская власть продолжает молиться на этот фантик! Самая самодостаточная во всех смыслах страна мира, обладающая немыслимыми для Запада, и не только, ресурсами, находится в непосредственной зависимости от американских фантиков...😡
НЕ ВСЁ ТАК ПРСТО...Ведь в банках полно резаной бумаги..И сказать что это не валюта ...а просто бумага..СТРАШНО...КОРОЛЬ ГОЛЫЙ...НО Н КОРОЛЬ...Так ОБМАНУТЬ И ПОДЧИНИТЬ ВЕСЬ МИР...ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ВОВ...Которую сами же и проплатили....США страна ПОДОНКОВ МОШЕННИКОВ И БАНДИТОВ...
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1 м.
Гулька
А "фантик" (доллар) тем временем растет в России...
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1 м.
Роза ИксановаГабун
мыльный пузырь в действии
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1 м.
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