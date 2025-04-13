Ульянов назвал обнадеживающими итоги переговоров между США и Ираном

IMAGO/Michael Bihlmayer/TASS Итоги состоявшегося в Омане первого раунда двусторонних переговоров между Соединенными Штатами и Ираном обнадеживают, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале.
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