Многоэтажка на проспекте Победы обрастает мусором из-за недобросовестного жителя

Кучи мусора в подъезде и палисаднике. Жители дома №6 на проспекте Победы не могут добиться от одного из соседей элементарных правил санитарии – мужчина не убирает свои пакеты с отходами с общей территории.
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