Мировое обозрение

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Экс-дипломат Ищенко: Зеленский предложил полякам особый статус за ввод войск

Экс-дипломат Ищенко: Зеленский предложил полякам особый статус за ввод войск

globallookpress/Volodymyr Zelensky Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко рассказал, на каких условиях Польша готова ввести свои войска на территорию Украины.

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