Премьера сериала Fallout состоится немного раньше, а первую серию можно будет с...

Премьера сериала Fallout состоится немного раньше, а первую серию можно будет смотреть бесплатноПоклонники культовой игровой серии Fallout уже на этой неделе должны были увидеть адаптацию этого постапокалиптичного мира в виде сериала.
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