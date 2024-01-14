Чулпан Хаматова: Могу вернуться, встать на колени

Чтобы заглянуть в душу "артистам" надо посмотреть их фильмотеку, т.е. в каких фильмах они снимались, ведь актриса сама выбирает фильм, читает сценарий, свою роль и если ...

Дмитрий Леваков

Может так, а может и эдак, нас не спросят. А вот если бы вдруг да спросили, я бы ответил на вопрос вопросом: что было бы, если бы в Латвии ей обеспечили райскую жизнь? Как в России? Всё равно готова была бы встать на колени? Ответ очевиден,а потому и о ошибке речи нет. И выводы должны быть соответствующие: совершил гнусность - получи ответку.