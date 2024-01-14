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Чулпан Хаматова: Могу вернуться, встать на колени

Чулпан Хаматова: Могу вернуться, встать на колени

Перебравшаяся в Латвию Чулпан Хаматова до сих пор уверена: "Могу вернуться, встать на колени". Что скажут по этому поводу русские? История актрисы Чулпан Хаматовой, носившей как официальное звание народной артистки России, так и неофициальный титул одной из самых популярных, востребованных и высокооплачиваемых "звёзд", является весьма поучительной.

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Комментарии
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Галина Светлая
шло бы ты лесом  урода.Другого то и не выучил. Трольчатина.
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21 мин.
Сергей Бессонов
Чтобы заглянуть в душу &quot;артистам&quot; надо посмотреть их фильмотеку, т.е. в каких фильмах они снимались, ведь актриса сама выбирает фильм, читает сценарий, свою роль и если ...
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11 мин.
Дмитрий Леваков
Может так, а может и эдак, нас не спросят. А вот если бы вдруг да спросили, я бы ответил на вопрос вопросом: что было бы, если бы в Латвии ей обеспечили  райскую  жизнь?  Как в России? Всё равно готова была бы встать на колени?  Ответ очевиден,а потому и о ошибке речи нет. И выводы должны быть соответствующие: совершил гнусность - получи ответку.
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8 мин.

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