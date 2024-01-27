Приграничные территории России в НАТО хотят изъять. Но как поведут себя русские? Ответ есть

Олег Самойлов

Из 24 тысяч в самом лучшем случае в бой можно послать тысяч 5, НЕ более! Это во-первых, во-вторых, КТО командовать будет? Финны САМИ нападать НЕ будут, они могут только В ОТВЕТ НА нападение в войну сунуться, а если их никто не тронет, то первыми они НИКОГДА НЕ полезут! Так что ты не переживай в этом плане! Это не майдауны и не пшеки с проебалтами, которые за-ради пиндосрани свои головы на плаху положат!