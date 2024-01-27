КОТ КОСТЯН Будущее не предрешено, но активно моделируется, а наиболее желанным вариантом для Запада является конфликт с Россией.
Приграничные территории России в НАТО хотят изъять. Но как поведут себя русские? Ответ есть
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Попивняк
....добровольцами может и не пойдут......а регулярная армия фиников 24 000 человек.......
Ответить
7 час.
Олег Самойлов
Из 24 тысяч в самом лучшем случае в бой можно послать тысяч 5, НЕ более! Это во-первых, во-вторых, КТО командовать будет? Финны САМИ нападать НЕ будут, они могут только В ОТВЕТ НА нападение в войну сунуться, а если их никто не тронет, то первыми они НИКОГДА НЕ полезут! Так что ты не переживай в этом плане! Это не майдауны и не пшеки с проебалтами, которые за-ради пиндосрани свои головы на плаху положат!
Ответить
6 час.
Вик Норд
ПиZдаболы...,на херу Россия вертела,ВСЕ конвенциальные силы Запада,вместе с ужасными новообразованными ху...,сорян,членами НАТО,что...,первый раз что ли,ВСЕМ миром собираются "бить" матушку Россию?Было это и в Смутное Время,выпендривался и Карл,пытался и Наполеон,ВСЯ Европа,и Америка оккупировала Россию после революции(что,забыли историю интервентов??)после хотел Гитлер,и где они ВСЕ?
Ответить
15 мин.
Свежие комментарии