Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    ПиZдаболы...,на херу Россия вертела,ВСЕ конвенциальные силы Запада,вместе с ужасными новообразованными ху...,сорян,чл...Приграничные терр...
  • Мария Беликова
    Кто бы объяснил, почему из Мексики такое огромное количество людей бежит? Войны там нет. Что заставляет людей тысячам...ДАМ - остальной м...
  • Валерий Сорокин
    Докажи фактами ПОБЕДИТЕЛЬ! Если докажешь, я буду плакать и каяться, плакать и каяться, плакать и каяться, плакать и к...Мы живём благодар...

Приграничные территории России в НАТО хотят изъять. Но как поведут себя русские? Ответ есть

Приграничные территории России в НАТО хотят изъять. Но как поведут себя русские? Ответ есть

КОТ  КОСТЯН Будущее не предрешено, но активно моделируется, а наиболее желанным вариантом для Запада является конфликт с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Попивняк
....добровольцами может и не пойдут......а регулярная армия фиников 24 000 человек.......
Ответить
7 час.
Олег Самойлов
Из 24 тысяч в самом лучшем случае в бой можно послать тысяч 5, НЕ более! Это во-первых, во-вторых, КТО командовать будет? Финны САМИ нападать НЕ будут, они могут только В ОТВЕТ НА нападение в войну сунуться, а если их никто не тронет, то первыми они НИКОГДА НЕ полезут! Так что ты не переживай  в этом плане! Это не майдауны и не пшеки с проебалтами, которые за-ради пиндосрани свои головы на плаху положат!
Ответить
6 час.
Вик Норд
ПиZдаболы...,на херу Россия вертела,ВСЕ конвенциальные силы Запада,вместе с ужасными новообразованными ху...,сорян,членами НАТО,что...,первый раз что ли,ВСЕМ миром собираются &quot;бить&quot; матушку Россию?Было это и в Смутное Время,выпендривался и Карл,пытался и Наполеон,ВСЯ Европа,и Америка оккупировала Россию после революции(что,забыли историю интервентов??)после хотел Гитлер,и где они ВСЕ?
Ответить
15 мин.

Картина дня

наверх