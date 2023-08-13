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Джонатан Куминга набрал 60 очков в матче лиги CrawsOver

Джонатан Куминга набрал 60 очков в матче лиги CrawsOver

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга набрал 60 очков в матче любительской лиги CrawsOver. Ранее Маржон Боучэмп установил рекорд лиги, отметившись 83 очками.

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