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Zero Hedge

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Pentagon Grabs 35% Equity Stake In Venezuelan Oil As Trump Vows To "Fill Up" The SPR

Pentagon Grabs 35% Equity Stake In Venezuelan Oil As Trump Vows To "Fill Up" The SPR

Pentagon Grabs 35% Equity Stake In Venezuelan Oil As Trump Vows To "Fill Up" The SPR Venezuelan President Delcy Rodriguez on Saturday evening unveiled further details of the grand US oil deal that was announced by President Trump on Friday, detailing that her country will receive about $19 per barrel of oil produced under the long-term energy deal.

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