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Калужские новости

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В Хвастовичском районе Калужской области арестовали Toyota Hilux у пьяного водителя

В Хвастовичском районе Калужской области арестовали Toyota Hilux у пьяного водителя

Суд арестовал Toyota Hilux у 50-летнего жителя Хвастовичского района, ранее лишенного прав за пьяное вождение и повторно пойманного в таком же состоянии.

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