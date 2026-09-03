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Футболист Игнатьев рассказал, что в Алжире его приветствовали словами «о, Путин»

Футболист Игнатьев рассказал, что в Алжире его приветствовали словами «о, Путин»

Российский нападающий Иван Игнатьев провел несколько сезонов в Алжире. Местные жители его узнавали и приветствовали фразой «О, Путин!», как рассказал сам футболист изданию Sports .

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