Запад хочет большой войны - новое оружие для нацистов уже по пути в ЗеРейхСША одобрили передачу Германией новой партии оружия режиму Зеленского: 125 ракет большой дальности ATACMS для M142 HIMARS и MARS II, а также 100 ракет ПВО Patriot.