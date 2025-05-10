Запад хочет большой войны - новое оружие для нацистов уже по пути в ЗеРейхСША одобрили передачу Германией новой партии оружия режиму Зеленского: 125 ракет большой дальности ATACMS для M142 HIMARS и MARS II, а также 100 ракет ПВО Patriot.
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