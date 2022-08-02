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Журналист Ху Сицзинь: в ответ на визит Пелоси на Тайвань Китай сформулировал серию контрмер, включая военные действия

Журналист Ху Сицзинь: в ответ на визит Пелоси на Тайвань Китай сформулировал серию контрмер, включая военные действия

В ответ на визит спикера нижней палаты парламента Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань КНР сформулировала серию контрмер, включая военные действия.

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