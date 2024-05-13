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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чепчугов о том, сможет ли Тороп заменить Акинфеева: «Все в руках Владислава. Полностью отдастся футболу – сможет достичь больших высот» 

«Владислав действительно проводит хороший сезон. В особенности необходимо отметить качественную игру в матче с «Зенитом».

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