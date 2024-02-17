Предприниматель в Карелии зарабатывал на контрафактном алкоголе и сигаретах

Предприниматель в Суоярвском районе продавал поддельные табак и алкоголь, рассказали в МВД Карелии. Дознавателями Суоярвского района возбуждено уголовное дело о приобретении и хранении в крупном размере немаркированных алкоголя и табака.
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