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Форвард СКА Алистров о пожеланиях на 2025 год: «СКА — побольше побед и Кубок Гагарина»

Нападающий петербургского клуба высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (6:3). — У нас была уверенная игра.

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