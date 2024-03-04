Странные "методы воспитания" у России или почему арабы делают всё наоборот Автор: Просто о сложном.
Хуситы. Если это не гениальная схема Москвы, то очень похоже
Комментарии
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V
Valery
Ребята, что же вы одну и ту же картинку показываете. Вы бы определились что ли. То это были афганцы, теперь это хуситы. Кто там третий на очереди ?
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11 час.
Дима Панфиленко
Всё трофейное оружие отдать Хуиситам! Вот будет прикольно когда 777 или джавелины потопят натовский кораблик!
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Наша хитроумная дипломатия таким образом хочет усидеть на двух стульях , исполняя все международные законы . Это не правильное направление в работе . НАДО ЗАСТАВИТЬ ТЕХ КТО ИХ НЕ ИСПОЛНЯЕТ ИМЕННО ИСПОЛНЯТЬ . А ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ЗАКОННЫЕ РЫЧАГИ , УКАЗАННЫЕ В ТЕХ ЖЕ ЗАКОНАХ . И вот именно этими рычагами пользуются сейчас Хуситы и не надо их останавливать . Не надо просто быть мальчиками для битья и наказывать нарушителей не только самим , но и поддерживать исполнителей . В ноги им поклониться , что они первые не защищаются , а наоборот бросили вызов этим нарушителям . Это сравнимо со значением пуска первого спутника в космос и нечего их журить . Пусть делают , что должно и оказывайте лучше всевозможную помощь им , а не олигархам !
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8 час.
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