Трамп высказался о сроках переговоров с Владимиром Путиным: главное за сутки

МОСКВА, 8 января, ФедералПресс. Избранный президентом США республиканец Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, администрация Джо Байдена готовится анонсировать свой финальный пакет помощи Украине, а глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании в республике украинских наемников.
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