В Белове Кемеровской области на заседании круглого стола дети узнали от полицейских, как противостоять наркомании

Инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Беловский» майор полиции Светлана Городилова встретилась с воспитанниками социально-реабилитационного центра «Тёплый дом».

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