Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Осуждение" Трампа: Белый дом ушёл от вопроса об украинских терактах

"Осуждение" Трампа: Белый дом ушёл от вопроса об украинских терактах

Царьград Коллаж Царьграда Трамп не стал открыто осуждать теракты и диверсии, устроенные Киевом.

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