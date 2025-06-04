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Клишас объяснил Миронову, почему нельзя отменять смертную казнь

Клишас объяснил Миронову, почему нельзя отменять смертную казнь

Миронов ранее направил письмо на имя президента РФ с просьбой пересмотреть позицию КС РФ и продумать вопрос об отмене смертной казни.

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Комментарии
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Игорь Корнаковский
Просто клишас живет в другой России, где он и его семья надежно защищены от террористов и маньяков. И, кстати, кто подскажет, состоит ли сей господин в украинском сайте &quot;миротворец&quot;? Если нет, то это лучший аргумент, объясняющий его позицию. А что касается позиции КС, то его члены всего лишь люди, и как бы они не тщились изобразить объективность, как люди они субъективны. Никто не может узурпировать право на истину в последней инстанции. Ею обладает только народ России, но именно, зная как может высказаться народ, этот вопрос и не выносится на референдум
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1 д.
STANISLAV KOPYLOV
Этот мараторий на смертную казнь и был принят в угоду Западу! Однозначно - нужно отменять - очень много упырей приходится кормить и содержать в тюрьмах! Клишас - скорее всего их не содержит!
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1 д.
ВЗ
Валерий Зайцев
Просто он мягко выражаясь, нехороший человек .Гондон .
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19 час.
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