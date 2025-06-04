Клишас объяснил Миронову, почему нельзя отменять смертную казнь

Игорь Корнаковский

Просто клишас живет в другой России, где он и его семья надежно защищены от террористов и маньяков. И, кстати, кто подскажет, состоит ли сей господин в украинском сайте "миротворец"? Если нет, то это лучший аргумент, объясняющий его позицию. А что касается позиции КС, то его члены всего лишь люди, и как бы они не тщились изобразить объективность, как люди они субъективны. Никто не может узурпировать право на истину в последней инстанции. Ею обладает только народ России, но именно, зная как может высказаться народ, этот вопрос и не выносится на референдум