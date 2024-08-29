Встать перед выборами: как партии готовятся к 6-8 сентября

«Единая Россия» продолжает доминировать в преддверии выборов 6-8 сентября, однако рейтинг партии сократился в период активной избирательной кампании, показало исследование АНО ВО «Университета мировых цивилизаций имени В.
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